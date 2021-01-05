На постновогодних улицах Донецка нет пустоты – стреляют только на окраинах. Но поскольку пенсия – для многих – единственный источник дохода, у работающих отделений Центрального Республиканского Банка и почты выстроились люди. На Украину поехать крайне сложно, поэтому надежда только на Республику.- Мой сын проживает в России, сама я тут, в Донецке. Живу на пенсию. Получила паспорт РФ, но кто меня, пенсионерку, на работу возьмет? Выживаю как могу, - сетует Людмила Калугина.«Комсомолка» узнала, куда можно обращаться по размерам пенсий ДНР 2021.Донецк:Буденновский район (062)-203-22-06, 071-319-03-50Ворошиловский район (062)-335-43-47, 071-319-07-21Калининский район (062)-294-01-63, 071-313-01-18Киевский район (062)-381-92-66, 071-319-05-95Кировский район (062)-388-12-50, 071-319-76-07Куйбышевский район (062)-203-84-40, 071-318-80-92Ленинский район (062)-217-50-87, 071-318-98-44Петровский район, (062)-203-32-26, 071-318-85-89Пролетарский район (062)-316-13-16, 071-318-77-28Амвросиевка - (06259)-2-27-05, 071-317-52-47Горловка - (06242)-3-61-84, 071-314-04-46,Дебальцево - 06249)-2-49-21, 071-320-89-69Енакиево (06252)-2-28-33, 071-317-59-31Кировское (06250)-6-21-79, 071-317-65-06, 066-944-39-03Макеевка - (0623)-22-01-90, 071-318-12-10Снежное- (06256)-5-16-90, 071-320-11-21, 071-302-05-26Торез - (06254)-3-72-28, 071-319-97-86Харцызск - (06257)-4-54-97, 071-331-84-88Докучаевск - (06275)-3-17-11, 071-319-87-12Шахтерск - (06255)-4-33-63, 071-311-82-38Ясиноватая - (06236)-2-21-38, 071-313-39-23ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕПрезидент организации «Справедливая помощь Доктора Лизы» Ольга Демичева навестила детей в больнице ЛуганскаОна приехала в рамках благотворительной миссии «Рождество для детей Донбасса» (подробнее)