В Луганск приехали представители международной благотворительной общественной организации «Справедливая помощь Доктора Лизы». В рамках благотворительной миссии «Рождество для детей Донбасса» они навестили ребятишек в больнице.- С 2014 года «Справедливая помощь Доктора Лизы» оказала помощь в лечении около 500 тяжелобольных детей Донбасса, - рассказала главный врач Луганской республиканской детской клинической больницы Людмила Белецкая.Президент международной благотворительной общественной организации Ольга Демичева пообщалась с коллективом медицинского учреждения, обсудила направления дальнейшей помощи и вручила юным пациентам новогодние подарки.Представители Доктора Лизы оказывают помощь больнице в диагностике, лечении, а также в транспортировке больных детей и их родителей на лечение в Россию.Главный врач детской больницы добавила, что российские общественники помогают и в обучении медперсонала. За спасенные жизни детей представители Доктора Лизы получили благодарность от Правительства Республики.«Справедливая помощь», основателем которой была бывшая член Совета по развитию гражданского общества и правам человека при президенте России Елизавета Глинка (Доктор Лиза), с начала конфликта содействует в организации лечения больных детей Донбасса в России. Сама Доктор Лиза отправила из республик Донбасса почти 500 юных тяжелобольных пациентов. Жизнь Глинки оборвалась трагически 25 декабря 2016 года во время крушения самолета в районе Сочи.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:За время войны в Донбассе стало больше детей с психическими отклонениями«Комсомолка» побывала в донецком интернате для особенных детей, чье уникальное здание разрушила снарядами Украина (подробности)