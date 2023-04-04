Сенатор России от ДНР Наталья Никонорова получила наградной знак от движения «Донецкая Республика»

Всего «Донецкая Республика» выпустила 100 подобных наградных знаков
Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ
Сенатору Российской Федерации от Донецкой Народной Республики был вручен наградной знак общественного движения «Донецкая Республика». Об этом Наталья Никонорова рассказала в своем телеграм-канале.
— Для меня это честь. Горжусь, что являюсь частью команды Главы Республики. Благодарю за бесценный опыт, который мне дала «Донецкая Республика» и работа в Министерстве иностранных дел ДНР. Благодарю за награду! — отметила сенатор.
Напомним, что ранее Наталья Никонорова была удостоена государственной наградой России — Орденом Почета. Сенатор подчеркнула, что благодарна Президенту России за такую высокую оценку ее деятельности и будет дальше прилагать все усилия для процветания России и Донбасса.
Тем временем награду «За укрепление боевого содружества» вручили главе министерства здравоохранения ДНР Дмитрию Гарцеву. Ее глава Минздрава получил из рук генерал-майора Артура Шемайтиса.
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