Сенатор России от ДНР Наталья Никонорова получила наградной знак от движения «Донецкая Республика»

Всего «Донецкая Республика» выпустила 100 подобных наградных знаков Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Сенатору Российской Федерации от Донецкой Народной Республики был вручен наградной знак общественного движения «Донецкая Республика». Об этом Наталья Никонорова рассказала в своем телеграм-канале.

— Для меня это честь. Горжусь, что являюсь частью команды Главы Республики. Благодарю за бесценный опыт, который мне дала «Донецкая Республика» и работа в Министерстве иностранных дел ДНР. Благодарю за награду! — отметила сенатор.

Напомним, что ранее Наталья Никонорова была удостоена государственной наградой России — Орденом Почета. Сенатор подчеркнула, что благодарна Президенту России за такую высокую оценку ее деятельности и будет дальше прилагать все усилия для процветания России и Донбасса.

Тем временем награду «За укрепление боевого содружества» вручили главе министерства здравоохранения ДНР Дмитрию Гарцеву. Ее глава Минздрава получил из рук генерал-майора Артура Шемайтиса.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

Читайте также

В Донецке завершили ремонт купола здания библиотеки им. Н.К.Крупской, поврежденный ВФУ

Замена поврежденного остекления находится на финальной стадии (подробнее)