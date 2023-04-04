В ЛНР рассказали, как собираются решать проблему с горящим в Ровеньках терриконом

Вопрос держит на личном контроле глава региона Леонид Пасечник. Фото: пресс-служба Главы ЛНР

В ЛНР рассказали, как собираются устранить проблему с горящим в Ровеньках терриконом. Для этого специалисты смонтировали и проложили 400 метров трубы для подачи воды при тушении тлеющей породы. Об этом сообщил в своем телеграм-канале врио Главы Республики Леонид Пасечник.

Еще в марте в ходе рабочей встречи с жителями Ровеньков руководитель региона поручил профильным службам решить вопрос с горящим на протяжении двух лет терриконом. Сегодня от отметил, что межведомственный штаб уже подготовил дорожную карту действий, однако на их реализацию потребуется время.

- На сегодняшний день: произведена вырубка деревьев, рассчитан необходимый объем соответствующих смесей, смонтировано и проложено 400 м трубы для подачи воды при тушении. В ускоренном порядке готовим необходимую документацию на проведение работ, - заявил глава региона.

Тем временем в Республике следят за паводковой обстановкой. Из-за обильных осадков поднялся уровень воды в реках, вследствие чего оказались подтоплены 45 приусадебных участков и 5 низководных мостов.

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