В ЛНР следят за паводковой обстановкой и возможностью проезда по мостам

Ситуация находится под контролем, проезд по всем мостам в Старобельском и Новоайдарском районах обеспечен. Фото: ЛИЦ

В ЛНР следят за паводковой обстановкой и возможностью проезда машин по дорогам и мостам. Об этом сообщил врио министра инфраструктуры и транспорта Республики Владимир Евдохин.

Он уточнил, что работники дорожных служб расчищают дороги от грязи. По территории региона обеспечен проезд по всем основным магистралям и трассам - как регионального, межмуниципального значения, так и между городами и районами.

- Сегодня проводятся работы в направлении мелких населенных пунктов. В частности, в Краснодонском районе направлен трактор Т-150 для очистки дороги в направлении населенного пункта Водоток. В Славяносербском районе направлены тракторы Т-150 и МТЗ для очистки дороги между населенными пунктами Зимогорье и Лотиково в связи с нанесением грязи на участок дороги после таяния снега, - рассказал чиновник.

По словам Евдохина, из-за подъема уровня воды в реках специалисты следят за возможностью проезда транспорта по низкоуровневым мостам.

- Ситуация пока под контролем, проезд по всем мостам в Старобельском и Новоайдарском районах обеспечен, - заявил врио министра.

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