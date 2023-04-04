В ДНР доставили крупную партию гуманитарной помощи для приютов с животными

Несмотря на все сложности, люди не забывают о братьях наших меньших Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Донецкую Народную Республику доставили фуру с гуманитарной помощью для приютов с животными. Помощь четверолапым друзьям оказал благотворительный фонд «ЗооДруг». Об этом сообщили на портале «ДНР Онлайн».

Там отметили, что на счету благотворительной организации это уже десятый груз, который она доставляет на территорию Республики. На этот раз гуманитарная помощь предназначается для 20 приютов, в которых содержатся более трех тысяч кошек и собак. Для них передали лечебный и ежедневный корм, консервы, ветеринарные препараты и многое другое.

Кроме того, для конных клубов ДНР «Ягуар» и «Гран-При», а также приюта для сельскохозяйственных животных «Сельский» благотворители доставили необходимые медикаменты.

Напомним, ранее сообщалось, что в столице Донецкой Народной Республики хотят построить первый муниципальный приют для бездомных животных. Его планируют обустроить в Буденновском районе Донецка.

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