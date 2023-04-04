ВСУ ночью нанесли массированный ракетный удар по Донецку

Сегодня ночью город дважды подвергался украинским обстрелам. Фото (архив): ТГ/Кулемзин
Сегодня ночью, по данным СЦКК ДНР, территория Донецка дважды подвергалась украинским обстрелам. Наиболее массированный пришелся на Киевский район. Об этом заявил в своем телеграм-канале глава администрации города Алексей Кулемзин.
Он сообщил, что помимо артобстрела по этой части Донецка противник нанес ракетный удар.
- В направлении Киевского района было выпущено 4 снаряда калибром 155 мм и 20 ракет из РСЗО, - проинформировал мэр.
Градоначальник также уточнил последствия вчерашнего обстрела Петровского района Донецка, где произошло прямое попадание снаряда в частный дом по улице Соцгородок.
- Повреждения получили окна, перекрытия, кровля, внутренние и несущие стены, двери, летняя кухня, забор, ворота, - уведомил Кулемзин.
Напомним, ранее сообщалось, что ВСУ продолжают дистанционно минировать населенные пункты Донецкой Народной Республики, сбрасывая на них запрещенные противопехотные мины «Лепесток». На одном из таких взрывоопасных предметов подорвалась женщина в Петровском районе Донецка.
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