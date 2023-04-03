В Петровском районе Донецка мирная жительница подорвалась на мине «Лепесток»

Такие мины могут искалечить и даже убить человека

Вооруженные формирования Украины продолжают дистанционно минировать населенные пункты Донецкой Народной Республики, сбрасывая на них запрещенные противопехотные мины «Лепесток». На одном из таких взрывоопасных предметов подорвалась женщина в Петровском районе Донецка. Об этом сообщил глава администрации Донецка Алексей Кулемзин.

— Сегодня в посадке по улице Полупанова Петровского района в результате подрыва на мине «Лепесток» пострадала женщина 1976 года рождения, — добавил он.

В Представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины добавили, что по состоянию на 3 апреля в Республике зарегистрировано 106 случаев подрыва гражданских лиц, в том числе 10 детей, на минах ПФМ-1 «Лепесток». Трое из пострадавших в результате ранения скончались.

При обнаружении ВОП звоните в МЧС по номеру 101. Запрещено самостоятельно передвигать или активировать взрывоопасное устройство.

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