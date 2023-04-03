Денис Пушилин: «Приход весны увеличил количество жалоб на состояние дорог»

Жители Республики массово жалуются на разбитые после зимы дороги Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Приход весны увеличил количество жалоб на состояние дорог. Особенно остро проблема обозначилась в Макеевке и Горловке. Об этом сообщил в своем телеграм-канале врио Главы Республики Денис Пушилин, который обсудил этот вопрос на еженедельном совещании с членами Правительства, руководителями органов исполнительной власти и главами городов и районов.

По словам Пушилина, в текущем году в Республике запланирована большая программа по ремонту дорог, в том числе и муниципальных.

- Поручил администрациям городов и районов через госпаблики проинформировать жителей о том, какие дороги запланированы к ремонту, - проинформировал он.

Руководитель региона также подчеркнул, что информирование органами власти должно быть оперативным и системным по всем вопросам, которые интересуют людей.

Напомним, ранее сообщалось, что в ДНР власти отреагировали на жалобы жителей на несвоевременный вывоз мусора в городах. Правительству поручено разобраться с данным вопросом.

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