Денис Пушилин: «Приход весны увеличил количество жалоб на состояние дорог»

Жители Республики массово жалуются на разбитые после зимы дороги
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Приход весны увеличил количество жалоб на состояние дорог. Особенно остро проблема обозначилась в Макеевке и Горловке. Об этом сообщил в своем телеграм-канале врио Главы Республики Денис Пушилин, который обсудил этот вопрос на еженедельном совещании с членами Правительства, руководителями органов исполнительной власти и главами городов и районов.
По словам Пушилина, в текущем году в Республике запланирована большая программа по ремонту дорог, в том числе и муниципальных.
- Поручил администрациям городов и районов через госпаблики проинформировать жителей о том, какие дороги запланированы к ремонту, - проинформировал он.
Руководитель региона также подчеркнул, что информирование органами власти должно быть оперативным и системным по всем вопросам, которые интересуют людей.
Напомним, ранее сообщалось, что в ДНР власти отреагировали на жалобы жителей на несвоевременный вывоз мусора в городах. Правительству поручено разобраться с данным вопросом.
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