В ДНР власти отреагируют на жалобы жителей по поводу несвоевременного вывоза мусора

К властям стало поступать большое количество жалоб от жителей на невывоз мусора. Фото: ТГ/Кулемзин

На проблему несвоевременного вывоза мусора в городах ДНР обратил внимание врио Главы Республики Денис Пушилин. Он отметил, что данный вопрос обсуждался им на еженедельном совещании с членами Правительства, руководителями органов исполнительной власти и главами городов и районов.

По словам Пушилина, к властям стало поступать большое количество жалоб от жителей Макеевки, Донецка, Ясиноватой, Тореза и Мангуша о том, что в населенных пунктах не вывозится мусор. Безусловно, есть на то и объективные причины - острый дефицит кадров. Однако проблему необходимо решать.

- С Правительством разбираемся отдельно по данному вопросу, - проинформировал врио Главы ДНР в своем телеграм-канале.

Напомним, ранее сообщалось, что в Донецке в ряде районов наблюдаются сбои с вывозом мусора. По словам мэра, сложная ситуация с утилизацией бытовых отходов связана с нехваткой работников коммунальной сферы - нет водителей, грузчиков и управленцев. Однако администрация города предпринимает все возможные меры, чтобы решить этот вопрос.

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