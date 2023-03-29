В Донецке в ряде районов наблюдаются сбои с вывозом мусора

К вывозу мусора привлекаются работники всех коммунальных предприятий города и представители московских компаний. Фото: ТГ/Кулемзин

В Донецке в ряде районов происходят сбои со своевременным вывозом мусора. Сложная ситуация с утилизацией бытовых отходов связана с нехваткой работников коммунальной сферы - нет водителей, грузчиков и управленцев. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава администрации города Алексей Кулемзин.

Комментируя причину мусорного коллапса в столице ДНР, мэр отметил, что власти города принимают все возможные меры, чтобы решить этот вопрос.

- К вывозу мусора привлекаются работники всех коммунальных предприятий города и представители московских компаний, - заявил он.

Сообщается также, что в Калининском районе Донецка для вывоза крупногабаритных отходов привлекалась специализированная техника ООО «Экологическая компания «Громада». Коммунальщики провели уборку по проспекту Ильича, бульвару Шевченко, улицам Овнатаняна и Цусимской.

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