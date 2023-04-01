В ЛНР ожидается затопление жилья в речных поймах. Фото: Администрация Лутугинского района

На пойменных территориях ЛНР из-за выпадения большого количества осадков и прогнозируемого повышения температуры воздуха ожидается резкий подъем уровня воды на реках и затопление хозяйственных и жилых строений. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе МЧС ЛНР.

- В связи с выпадением очень сильных осадков и прогнозируемым резким повышением температуры воздуха на реках Республики ожидаются резкие подъемы уровней воды с достижением отметок выхода воды на пойму и начала затопления хозяйственных объектов и населенных пунктов, расположенных на пойменных территориях, - говорится в сообщении спасательного ведомства.

Напомним, что 30 марта в ЛНР многие добирались на работу пешком. Из-за сильного снега, гололедицы и снежного наката транспорт практически не ходил. Около 182 тысяч абонентов, котельные и соцобъекты оставались без электроснабжения. Также были перебои с водоснабжением и газоснабжением ряда регионов.

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