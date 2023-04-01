«КАМАЗ» собирается развивать дилерскую и сервисную сеть в Донбассе

Грузовики активно используют при восстановлении региона. Фото: Архив «КП»

«КАМАЗ» намерен развивать дилерскую и сервисную сеть в новых регионах, где в большом количестве задействована техника автозавода. Об этом сообщает Донецкое агентство новостей с ссылкой на пресс-службу компании.

- Что касается других проектов ПАО «КАМАЗ» на территории новых регионов России, то мы планируем развитие дилерской и сервисной сети для полноценного обслуживания нашей техники, которая активно используется при восстановлении региона, - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что предприятие планирует принять участие в создании индустриального парка на мариупольском заводе «Азовмаш». Компания имеет большой опыт создания подобных парков - в Набережных Челнах, Ставрополе, Димитровграде, Сердобске.

- Они все успешно работают и являются точками роста региональной промышленности и бизнеса, - заключили на предприятии.

«КАМАЗ» - компания-производитель дизельных грузовых автомобилей и дизельных двигателей, действующая с 1976 года. Также выпускает автобусы, электробусы, водоробусы, тракторы, комбайны, электроагрегаты, тепловые мини-электростанции и комплектующие.

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