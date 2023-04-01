СЦКК: Обстрелы ВСУ в марте унесли жизни десяти мирных жителей ЛНР, включая ребенка

Обстрелы ВСУ в марте унесли жизни десяти мирных жителей ЛНР, включая ребенка. Фото: Архив «КП»

Украинские обстрелы в марте унесли жизни десяти мирных жителей Луганской Народной Республики, включая ребенка; 46 человек, из них пять детей, были ранены. Об этом сегодня сообщило Представительство ЛНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Вооруженные формирования Украины (ВФУ) в марте семнадцать раз обстреляли территорию ЛНР из тяжелого вооружения. Под огнем противника оказались тринадцать городов и поселков.

- В ходе обстрелов противник применял: РСЗО HIMARS (17 ракет), 155-миллиметровые артиллерийские орудия (44 снаряда) и РСЗО БМ-21 «Град» (10 ракет), - говорится в сводке СЦКК.

Ранее Представительство ЛНР в СЦКК сообщило, что в результате обстрелов в феврале один человек погиб, еще одиннадцать - ранены, в том числе один ребенок.

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