Памятники Мариуполя и других освобожденных населенных пунктов взяли на учет

На госучете в Республике стоят более 3 тысяч памятников истории и культуры
Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК
Почти 3,1 тысячи памятников истории и культуры поставили на учет в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщает Донецкое агентство новостей с ссылкой на Министерство культуры ДНР.
- В Республике на государственном учете состоит 3 070 памятников, из них 1 938 археологических объектов, 1 085 памятников истории и монументального искусства, 47 памятников архитектуры, - отметили в пресс-службе ведомства.
Отмечается, что в общее число вошли памятники Мариуполя, Володарского, Першотравневого и Волновахского районов.
В марте этого года вступил в силу федеральный закон об особенностях правового регулирования отношений в области культуры с новыми регионами. В нем прописаны нормы распределения памятников на объекты культурного наследия (ОКН) федерального, регионального и местного значения.
Ранее министр культуры Михаил Желтяков заявлял, что все военные памятники советской эпохи, разрушенные в Донбассе украинскими властями, будут восстановлены.
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