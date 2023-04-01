Памятники Мариуполя и других освобожденных населенных пунктов взяли на учет

На госучете в Республике стоят более 3 тысяч памятников истории и культуры Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Почти 3,1 тысячи памятников истории и культуры поставили на учет в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщает Донецкое агентство новостей с ссылкой на Министерство культуры ДНР.

- В Республике на государственном учете состоит 3 070 памятников, из них 1 938 археологических объектов, 1 085 памятников истории и монументального искусства, 47 памятников архитектуры, - отметили в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что в общее число вошли памятники Мариуполя, Володарского, Першотравневого и Волновахского районов.

В марте этого года вступил в силу федеральный закон об особенностях правового регулирования отношений в области культуры с новыми регионами. В нем прописаны нормы распределения памятников на объекты культурного наследия (ОКН) федерального, регионального и местного значения.

Ранее министр культуры Михаил Желтяков заявлял, что все военные памятники советской эпохи, разрушенные в Донбассе украинскими властями, будут восстановлены.

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