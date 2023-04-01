В Луганске изменится сетка радиовещания

В Луганске изменится сетка радиовещаниям. Фото: Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ

Сетка радиовещания в Луганске изменится. Об этом сообщило Министерство связи и массовых коммуникаций Луганской Народной Республики.

Теперь в столице Республики можно слушать следующие радиостанции на частотах:

Вести плюс - 107,9 Мгц;

Победа - 106,9 Мгц;

Хит FM - 106,5 Мгц;

Z-FM - 106,0 Мгц;

Республика - 104,8 Мгц;

Дорожное радио - 104,1 Мгц;

Свое радио - 103,6 Мгц;

Говорит Кировск - 101,8 Мгц;

Авторадио - 101,5 Мгц;

Европа Плюс - 101,1 Мгц;

Русское Радио - 100,5 Мгц;

Юмор FM - 96,1 Мгц;

Радио Шансон - 95,7 Мгц;

Love FM - 95,1 Мгц;

Ди FM - 93,3 Мгц;

Ретро FM - 92,5 Мгц;

Комбат ФМ - 91,9 Мгц;

Новое Радио - 91,5 Мгц;

Радио 7 - 90,8 Мгц;

Детское радио - 88,0 Мгц;

Национальная радиостанция "Звезда-FM" - 88,5 Мгц.

- Слушайте любимое радио без помех! - добавили в Министерстве связи.

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