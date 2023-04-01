В Луганске изменится сетка радиовещания

В Луганске изменится сетка радиовещаниям. Фото: Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ
Сетка радиовещания в Луганске изменится. Об этом сообщило Министерство связи и массовых коммуникаций Луганской Народной Республики.
Теперь в столице Республики можно слушать следующие радиостанции на частотах:
Вести плюс - 107,9 Мгц;
Победа - 106,9 Мгц;
Хит FM - 106,5 Мгц;
Z-FM - 106,0 Мгц;
Республика - 104,8 Мгц;
Дорожное радио - 104,1 Мгц;
Свое радио - 103,6 Мгц;
Говорит Кировск - 101,8 Мгц;
Авторадио - 101,5 Мгц;
Европа Плюс - 101,1 Мгц;
Русское Радио - 100,5 Мгц;
Юмор FM - 96,1 Мгц;
Радио Шансон - 95,7 Мгц;
Love FM - 95,1 Мгц;
Ди FM - 93,3 Мгц;
Ретро FM - 92,5 Мгц;
Комбат ФМ - 91,9 Мгц;
Новое Радио - 91,5 Мгц;
Радио 7 - 90,8 Мгц;
Детское радио - 88,0 Мгц;
Национальная радиостанция "Звезда-FM" - 88,5 Мгц.
- Слушайте любимое радио без помех! - добавили в Министерстве связи.
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