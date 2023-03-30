Новым премьер-министром ДНР может стать Евгений Солнцев

Сейчас Евгений Солнцев является первым вице-премьером Республики и отвечает в Правительстве за вопросы восстановления и строительства в регионе. Фото: ТГ/Солнцев

Врио Главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин предложил на должность Председателя Правительства ДНР кандидатуру первого вице-премьера Евгения Солнцева. Соответствующее представление руководитель региона внес в Народный Совет, о чем сообщил в своем телеграм-канале.

По его словам, сейчас Солнцев отвечает в Правительстве за восстановление и строительство, а этот блок показал высокую результативность.

- Кроме данного направления, развиваем промышленность, аграрный сектор, а также делаем акцент на социальные программы и оказание госуслуг жителям Республики. Уверен, Правительство справится со всеми задачами, - заявил Денис Пушилин.

Напомним, ранее сообщалось, что после того, как Президент России Владимир Путин назначил председателя Правительства ДНР Виталия Хоценко на новый пост в Омскую область, место премьера в Республике освободилось. Соответственно, Правительство Донецкой Народной Республики теперь формально уходит в отставку. Оно будет исполнять свои обязанности до формирования нового состава.

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