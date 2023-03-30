Марочко: ВСУ пытаются ввести российскую разведку в заблуждение, перегоняя одну и ту же военную технику в Донбассе

За короткое время противник показательно прогнал одни и те же военные автомобили и бронетехнику через населенные пункты оккупированной части Донбасса, где проживают граждане с пророссийскими взглядами. Фото (архив): МВД ЛНР

Украинские боевики перегоняют военную технику с одинаковыми номерами и отличительными признаками, чтобы запутать российскую разведку. Об этом сообщил военный эксперт, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

- В ряде населенных пунктов на Северском направлении фиксируются «одинаковые» украинские военные колонны, - заявил он.

По словам Марочко, за короткое время противник показательно прогнал одни и те же военные автомобили и бронетехнику через населенные пункты оккупированной части Донбасса, где проживают граждане с пророссийскими взглядами. На машинах имеются одни и те же номерные знаки, а на буксируемых гаубицах есть идентичные отличительные признаки, появившиеся от эксплуатации.

- С большой долей вероятности можно утверждать, что эти колонны целенаправленно перегоняют в этом районе для введения в заблуждение наши разведывательные органы, - считает военный эксперт.

Напомним, ранее в ЛНР заявили, что ВСУ провоцируют российских военных вхолостую тратить боеприпасы. Новая тактика противника направлена на разоружение подразделений ВС РФ и экономию собственного боекомплекта.

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