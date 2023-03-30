В ЛНР заявили, что ВСУ провоцируют российских военных вхолостую тратить боеприпасы

В зоне ответственности 2-го армейского корпуса Министерства обороны России противник поменял тактику ведения боевых действий. Фото: ЛИЦ

ВСУ с целью экономии собственного боекомплекта провоцируют российских военных впустую тратить боеприпасы. Об этом заявил военный эксперт, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

Он отметил, что в зоне ответственности 2-го армейского корпуса Министерства обороны России противник поменял тактику ведения боевых действий. Украинские боевики выдвигаются в сторону позиций российских войск небольшими маневренными группами. Дав себя обнаружить, вызывают на себя огонь и сразу же возвращаются на исходные позиции в укрытия. При этом сами ВСУ ведут огонь низкой интенсивности, без поддержки артиллерии и в основном при помощи стрелкового оружия.

- Такая тактика, вероятнее всего, направлена на увеличение расхода вхолостую боеприпасов у наших подразделений, а также позволяет экономить свой боекомплект, поставляемый Североатлантическим альянсом, - считает военный эксперт.

Напомним, ранее сообщалось, что ВСУ используют сельхозтехнику для перевозки боеприпасов. Украинские боевики заставляют фермерские хозяйства выделять им свой транспорт.

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