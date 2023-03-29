Марочко сообщил, что ВСУ используют сельхозтехнику для перевозки боеприпасов

Из-за того, что украинские военные заставили аграриев выделять им свой транспорт, те вынуждены чередовать ходки автомобилей с семенным материалом, удобрениями и боекомплектом Фото: Алексей БУЛАТОВ

Украинские боевики принуждают фермеров выделять им сельхозтехнику для перевозки боеприпасов. Об этом сообщил военный эксперт, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

- На Купянском направлении, под видом весенних полевых работ, украинские боевики используют зерновозы для перевозки боеприпасов, - отметил он.

По словам подполковника, из-за того, что украинские военные в принудительном порядке заставили аграриев выделять свой транспорт, те вынуждены теперь чередовать ходки автомобилей с семенным материалом, удобрениями и боекомплектом.

Напомним, ранее сообщалось, что украинские военные, минируя территорию прифронтовых поселков, обрекают местных жителей на голод. Из-за действий украинской армии люди не имеют возможности выращивать урожай и разводить домашний скот. Тем временем гуманитарная помощь от международных организаций поступает людям очень редко, и ее попросту не хватает.

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