В Славяносербский район ЛНР доставили в качестве гуманитарной помощи более 18 тонн продуктов

Груз включает в себя различные крупы и муку. Фото: Администрация Славяносербского района

В Славяносербский район Луганской Народной Республики доставили в качестве гуманитарной помощи более 18 тонн продуктов. Об этом сообщили в местной администрации.

Там уточнили, что поддержку району оказал на правах шефов Алтайский край.

- 29 марта в Славяносербский район прибыло более 18 тонн очередного гуманитарного груза от региона шефа Алтайского края. Груз включает в себя различные крупы и муку, - проинформировали в мэрии.

Напомним, ранее сообщалось, что Алтайский край поможет в восстановлении инфраструктуры Славяносербского района ЛНР, поврежденной во время боевых действий. Летом прошлого года в ходе визита делегации алтайцев в район были намечены совместные планы по восстановлению инфраструктуры, жилья и дорог. Шефы ознакомились с проблемными вопросами славяносербцев для оказания им помощи и в дальнейшем восстановлении социальных объектов, коммунальной инфраструктуры и благоустройстве территорий.

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