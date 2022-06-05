Алтайский край поможет в восстановлении инфраструктуры Славяносербского района ЛНР

Еще один регион России может восстановить инфраструктуру в районе ЛНР. Фото: администрация Славяносербского района
Алтайский край России поможет в восстановлении инфраструктуры Славяносербского района Луганской Народной Республики, поврежденной во время боевых действий. Об этом сообщили в районной администрации.
— В Славяносербский район прибыла делегация из Алтайского края Российской Федерации во главе с заместителем председателя Правительства Алтайского края Денисом Губиным. Цель визита — ознакомление с проблемными вопросами района для оказания помощи и в дальнейшем восстановлении социальных объектов, коммунальной инфраструктуры и благоустройстве территорий, — уточняется в сообщении.
В сообщении подчеркнули, что в ходе встречи представителей районной администрации и Алтайского края были намечены совместные планы по восстановлению инфраструктуры, жилья, дорог.
Напомним, что ранее в Луганск прибыл мэр Москвы Сергей Собянин, который совместно с мэром Луганска Манилосом Пилавовым подписал Декларацию об установлении побратимских отношений. Москва поможет восстановить объекты городского хозяйства в городе. На данный момент в столице ЛНР работают 1,5 тысячи специалистов и 500 единиц спецтехники из Москвы.
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