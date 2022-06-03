В ЛНР прибыл с рабочим визитом мэр Москвы Сергей Собянин

Власти Москвы готовы оказать социально-экономическую и гуманитарную помощь жителям Республики. Фото: t.me/glava_lnr_info

Луганск и Москва с сегодняшнего дня официально стали городами-побратимами. Соответствующую декларацию подписали мэры столиц РФ и ЛНР Сергей Собянин и Манолис Пилавов.

Подписана совместная Декларация об установлении побратимских отношений между Москвой и столицей ЛНР. Фото: t.me/glava_lnr_info

На церемонии подписания документа присутствовал также Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник. Лидер Республики поблагодарил российские власти за столь нужную и значимую помощь, которая оказывается жителям ЛНР с 2014 года и по сегодняшний день. Он также выразил уверенность в том, что все намеченные совместно с РФ планы по восстановлению Республики будут обязательно реализованы.

- Наше взаимодействие с Россией крепнет, выходит на новые горизонты. Москва готова оказать социально-экономическую и гуманитарную помощь для того, чтобы мы как можно скорее залечили все «раны войны», улучшили благосостояние народа Республики, - отметил Глава ЛНР.

Данное намерение подтвердил и Сергей Собянин.

- Мы наметили совместные планы по восстановлению Луганска, созданию здесь нормальной мирной жизни. Речь идет о восстановлении школ, поликлиник, жилья, инженерной инфраструктуры, газопроводов, водоводов, электрических сетей, уличной дорожной сети, - сказал мэр столицы РФ.

Сообщается, что в ходе визита в Луганск Сергей Собянин осмотрел ряд объектов городского хозяйства, в восстановлении которых принимают участие московские специалисты. В данный момент на них задействованы 1,5 тысячи человек и 500 единиц спецтехники.

В ходе визита в Луганск Собянин осмотрел ряд объектов городского хозяйства, в восстановлении которых принимают участие московские специалисты. Фото: t.me/glava_lnr_info

Восстанавливаются водоводы, теплотрассы, дома, школы. Так, к примеру, полным ходом кипит ремонт в Луганском учебно-воспитательном комплексе имени летчика-космонавта Георгия Берегового, ранее известном как школа №29. Учебное заведение неоднократно подвергалось обстрелам ВСУ. Сейчас в здании уже восстановили тепловой контур и остекление. Строители планируют восстановить объект к 1 сентября.

Республике помогут с ремонтом инфраструктуры. Фото: t.me/glava_lnr_info

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