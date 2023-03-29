Российская разведка зафиксировала оборудование новых позиций и минирование территорий военнослужащими ВСУ в районе реки Оскол

Российская разведка фиксирует действия противника Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Украинское командование перебросило под Купянск дополнительные подразделения инженерных войск, чтобы дооборудовать здесь свои позиции и установить новые минные заграждения. Об этом сообщил военный эксперт, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

Ссылаясь на данные разведки, он отметил, что южнее Купянска замечено прибытие дополнительных украинских инженерных подразделений. По прибытию они сразу же приступили к оборудованию минных заграждений вдоль реки Оскол и дооборудованию укрепрайонов.

- Работы ведутся в дневное время суток под прикрытием подразделений ПВО, - рассказал подполковник.

По словам Марочко, ранее на отдельных участках этого направления уже наблюдалась работа украинских саперов вдоль берега, однако темпы минирования местности были небольшими из-за низкой квалификации и малой численности военнослужащих ВСУ.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

Читайте также

Марочко сообщил, что ВСУ используют сельхозтехнику для перевозки боеприпасов

Украинские боевики заставляют фермерские хозяйства выделять им свой транспорт (подробнее)