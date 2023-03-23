ВСУ оборудуют новые позиции и минируют территорию вдоль реки Оскол на Купянском направлении

На этом участке фронта украинские боевики активно минируют местность. Фото: соцсети

ВСУ активно окапываются и минируют территорию вдоль реки Оскол на Купянском направлении. Об этом заявил военный эксперт, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

Ссылаясь на данные разведки, он рассказал, что в районе населенного пункта Голубовка Харьковской области вдоль реки Оскол было выявлено возведение новых фортификационных сооружений и рытье траншей украинскими военными. Помимо этого, ВСУ активно минируют там местность.

- Минные заграждения расставляются даже в тех районах, где ранее перемещались мирные граждане, причем указатели о минной опасности практически не расставляются, - заявил Марочко.

Напомним, ранее в ЛНР сообщили про активизацию ВСУ в зоне ответственности 2-го армейского корпуса. Украинские военные под прикрытием местности пытаются подобраться ближе к позициям российских войск и вести «беспокоящий» огонь.

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