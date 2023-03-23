В ЛНР сообщили про активизацию ВСУ в зоне ответственности 2-го армейского корпуса

С наступлением благоприятных погодных условий противник стал более маневренным. Фото: соцсети

ВСУ с наступлением благоприятных погодных условий активизировались в зоне ответственности 2-го гвардейского Луганско-Северодонецкого армейского корпуса. Сейчас они пытаются поближе подобраться к позициям российских войск. Об этом заявил военный эксперт, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

Он отметил, что противник стал более маневренным.

- Благоприятные погодные условия, стабильно плюсовые температуры без осадков, позволили украинским боевикам применять вооружение и технику, которая ранее не могла перемещаться по грунтовым дорогам из-за распутицы, - сообщил эксперт.

По словам Марочко, украинские военные на пикапах и легкой бронетехнике под прикрытием местности стараются как можно ближе подобраться к позициям российских сил и вести «беспокоящий» огонь.

Напомним, ВСУ проявляют активность и на донецком направлении, где наращивают группировку войск. Численность украинских военных заметно увеличилась в Славянске, Краматорске и Дружковке.

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