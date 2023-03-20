Марочко сообщил о наращивании ВСУ группировки войск на донецком направлении

ВСУ также перебрасывают солдат и технику в сторону Артемовска. Фото: соцсети

Несмотря на серьезные потери в городе Артемовск, ВСУ продолжают наращивать группировку войск на донецком направлении. Об этом заявил военный эксперт, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

- Так, местные жители отмечают увеличение численности вооруженных формирований Украины в населенных пунктах Славянск, Краматорск и Дружковка, - сообщил он.

Эксперт также добавил, что разведка фиксирует передвижение большого количества техники противника, следующей через эти города в Артемовск.

- Также в ночное время суток через эти населенные пункты по направлению Артемовска увеличилась численность колонн, состоящих как из колесной, так и гусеничной бронетехники, - рассказал Марочко.

Напомним, ранее советник врио Главы ДНР Ян Гагин заявил, что российские силы контролируют до 70% территории Артемовска. Любые попытки противника прорваться в город купируются российскими военными.

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