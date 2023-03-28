Марочко: Вся дорога от Изюма до Славянска буквально забита техникой и живой силой ВФУ

Часть колонн идет по направлению населенного пункта Новоселовское, а другая часть - в сторону Изюма. Фото: соцсети

Украинская армия перебрасывает через город Купянск в Харьковской области большое количество личного состава и техники. Об этом сообщил военный эксперт, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

Он отметил, что по данным разведки, что часть колонн идет по направлению населенного пункта Новоселовское, а другая часть - в сторону Изюма.

- Также, по словам очевидцев, вся дорога от Изюма до Славянска буквально забита техникой и живой силой ВФУ, - заявил эксперт.

Напомним, ранее Андрей Марочко рассказал о положении дел противника на артемовском направлении. Он сообщил, что ВСУ не хватает машин для перевозки тел военнослужащих, погибших на данном участке фронта. Из-за большого количества ликвидированных украинских боевиков морги в окрестностях Артемовска уже переполнены. А в ближайшем населенном пункте Часов Яр медицинские учреждения отказываются принимать тела погибших украинских военных и направляют их в более крупные города.

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