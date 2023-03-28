В ЛНР сообщили, что морги под Артемовском оказались переполнены из-за потерь ВСУ

Военный эксперт рассказал, что из-за большого количества ликвидированных украинских боевиков в окрестностях Артемовска переполнены морги. Фото: ЛИЦ

ВСУ не хватает машин для перевозки тел военнослужащих, погибших под Артемовском. Из-за большого количества ликвидированных украинских боевиков морги в окрестностях города уже переполнены. Об этом сообщил военный эксперт, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

Он отметил, что в населенном пункте Часов Яр недалеко от Артемовска из-за переполненных моргов и плюсовых температур медицинские учреждения отказываются принимать тела погибших украинских военных и направляют бригады «200» в более крупные населенные пункты.

- В связи с этим увеличивается время перевозки, как следствие появилась нехватка транспортных средств и людей для перевозки тел, - заявил эксперт.

Напомним, ранее врио Главы ДНР Денис Пушилин сообщил о практически полной зачистке промзоны в Артемовске. Все дороги, ведущие в город, российские силы взяли под свой огневой контроль.

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