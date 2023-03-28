Денис Пушилин сообщил о практически полной зачистке промзоны в Артемовске

Российские военные добивают одиночные группы боевиков Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Российские военные практически полностью зачистили промзону Артемовска. Украинским подразделениям пришлось отступить, сейчас они закрепились в административном здании Артемовского завода по переработке металлов. Об этом сообщил в эфире «Соловьев Live» врио Главы ДНР Денис Пушилин.

Он отметил, что важно было на самом заводе зачистить промзону. И это практически сделано.

- Там ребята добивают боевиков, это одиночные группы. Противник сейчас переместился на ранее подготовленные позиции за пределами завода в админздании, - рассказал он.

По словам Пушилина, украинские войска стараются максимально затянуть по времени освобождение города российской армией, однако у них нет резервов, чтобы преломить ситуацию. Помимо этого, российские силы, взяв все дороги в город под свой огневой контроль, создали для ВСУ в Артемовске невыносимые условия, которые не дают украинским войскам даже аккуратно перекинуть сюда резервы или вывезти раненых.

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