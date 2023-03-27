В ДНР пояснили, за счет чего повысят конкурентоспособность своей продукции на российском рынке

В регионе запланировали ежегодный промышленный рост на уровне не менее 5%. Фото: сайт Главы ДНР

В Донецкой Народной Республике планируют дальнейший промышленный рост. Его хотят видеть ежегодно на уровне не менее 5 процентов. Об этом в интервью ДАН заявил первый заместитель председателя Правительства ДНР Рустам Мингазов.

- Мы уверены, что промышленность будет расти. И 5% прироста производства в год - это минимум, дальше будет больше, - утверждает первый вице-премьер.

По словам Мингазова, Республика намерена повышать конкурентоспособность своей продукции на российском рынке. Это удастся сделать благодаря снижению транзакционных издержек и снятию таможенных границ с другими регионами России.

Напомним, ранее сообщалось, что российские власти направят на возрождение промышленности ДНР десятки миллиардов рублей. Соответствующую программу развития промышленных предприятий и инноваций, которую инициировал Минпромторг России, могут принять уже в течение месяца.

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