Российские власти направят десятки миллиардов рублей на возрождение промышленности в ДНР

Господдержку получат все промышленные предприятия - как поврежденные обстрелами, так и ныне работающие. Фото: сайт Главы ДНР

Российские власти направят на возрождение промышленности ДНР десятки миллиардов рублей. Соответствующую программу развития промышленных предприятий и инноваций, которую инициировал Минпромторг РФ, могут принять в течение месяца. Об этом в интервью ДАН заявил первый заместитель председателя Правительства Донецкой Народной Республики Рустам Мингазов.

- Финансирование программы определено, но оно может меняться, так как мероприятия добавляются или уходят. Конкретно цифру называть не буду, но она будет исчисляться десятками миллиардов рублей, - пояснил он.

Как отметил чиновник, разрабатываемая властями программа ориентирована на все промышленные предприятия - как поврежденные обстрелами, так и ныне работающие, а также те, которые будут созданы в ближайшее время. Особое внимание будет уделено разминированию объектов. По словам Мингазова, на сегодняшний день такие работы уже завершены на заводе имени Ильича, а наиболее масштабные проводятся на меткомбинате «Азовсталь» в Мариуполе.

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