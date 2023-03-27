В ДНР организуют прием документов на российские паспорта во всех подразделениях МФЦ Республики

На сегодняшний день в регионе действуют 28 подразделений МФЦ. Фото: МВД ДНР

В ДНР намерены организовать прием документов на российские паспорта во всех подразделениях многофункционального центра Республики. Об этом в интервью ДАН заявил первый заместитель председателя Правительства Донецкой Народной Республики Рустам Мингазов.

- Поставили глобальную задачу - во всех МФЦ организовать прием документов на российские паспорта. Тем более, что этот вопрос на контроле у Президента. Есть, конечно, небольшие по площади эти учреждения, до них мы, наверное, доберемся в последнюю очередь, но перспективы такие есть, - сообщил чиновник.

По словам Мингазова, на сегодняшний день в регионе действуют 28 подразделений МФЦ. Наиболее часто туда обращаются граждане, желающие подать документы на получение российского паспорта. Сейчас такая работа налажена в четырех МФЦ, в ближайшее время услугу будут предоставлять в центрах Волновахи, Енакиево и Снежного.

Напомним, ранее сообщалось, что в ДНР за последние полгода выдали почти 230 тысяч российских паспортов. Это половина из числа тех, что были оформлены в регионе за все время.

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