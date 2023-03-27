В ДНР за последние полгода выдали почти 230 тысяч российских паспортов

Всего жителям ДНР были выданы 682 106 российских паспортов Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Около 230 тысяч жителей ДНР получили российские паспорта за последние полгода. Это половина из числа тех, кто были выданы в регионе за предыдущие три с половиной года - то есть с момента введения упрощенного порядка их получения. Об этом сообщили ДАН в Миграционной службе Министерства внутренних дел Республики.

- Всего жителям ДНР выдано 682 106 российских паспортов, - проинформировали в ведомстве.

Ранее сообщалось, что с момента вступления ДНР в состав России местным жителям были выданы более 185 тысяч паспортов РФ. Всего же на то время в Республике были оформлены 639 856 таких документов.

Напомним, власти Донецкой Народной Республики продолжают упрощать процесс получения гражданами российского паспорта. Для этого руководству Министерства связи и «Почты Донбасса» поручено проработать вопрос о внедрении в Республике электронной системы управления очередью. Она поможет жителям ДНР проще подавать заявления на паспорт России.

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