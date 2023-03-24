В ДНР появится электронная система управления очередями на паспорт России

Ранее в Республики открылись дополнительные пункты получения росссийского паспорта Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Заместитель Председателя Правительства Донецкой Народной Республики поручил руководству Министерства связи и «Почты Донбасса» проработать вопрос о внедрении в Республике электронной системы управления очередью. Она поможет жителям ДНР проще подавать заявления на паспорт России. Об этом Владимир Ежиков Рассказал в своем телеграм-канале.

— Сегодня ознакомился с ситуацией лично. Даже двухчасовое ожидание в очереди — это ненормально. Поэтому поручил проработать вопрос установки электронной системы управления очередью, чтобы люди могли прийти в удобное для них время, взять в терминале талон и затем сдать документы без очереди в указанное в талоне время, — рассказал зампред.

Ежиков добавил, что, несмотря на очереди, в центральном отделении Почты Донбасса прием документов ведется оперативно.

— Очередь, действительно, большая, однако обработка документов ведется оперативно. По состоянию на 11:00 количество граждан, пришедших сдать документы, состояла из 190 человек. 09:00 было отработано уже порядка 130 пакетов документов, — подчеркнул Владимир Ежиков.

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