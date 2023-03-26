В стихийных захоронениях в Попасной могут находиться останки не менее 500 человек

Попасная сильно пострадала в ходе боевых действий. Фото: Скриншот видео НZНП

В течение недели, в рамках деятельности Межведомственной рабочей группы по розыску захоронений жертв украинской агрессии, их идентификации и увековечению памяти, полевой командой были подняты из мест спонтанных захоронений останки более 50 человек. Об этом в своем Telegram-канале сообщила общественная организация "Не забудем! Не простим!", которая участвует в работе МРГ.

Работы велись, большей частью, на территории Лисичанско-Северодонецкой агломерации.

Также команде удалось осуществить пробный выезд в Попасную, которая является одним из наиболее пострадавших в ходе боевых действий населенным пунктом. В городе до сих пор сохраняется напряжённая обстановка, украинские боевики продолжают обстрелы, намереваясь полностью стереть город с лица земли.

Сложные условия затрудняют сбор останков жертв, которых, по самым оптимистично прогнозам, не менее 500. Все данные о местах гибели и захоронениях, поступающие от местных жителей и по телефону горячей линии, фиксируются, и будут исследованы при надлежащих для старта работ полевой команды МРГ условиях.

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