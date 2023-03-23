Установлены личности шестерых защитников ЛНР, которых под Северодонецком зверски расстреляли украинские военные

Местные жители, несмотря на угрозу минной опасности, установили на захоронении крест. Фото: ЛИЦ

Межведомственная рабочая группа (МРГ) по розыску захоронений жертв украинской агрессии, их идентификации и увековечению памяти установила личности всех шестерых защитников ЛНР, останки которых были подняты из захоронения под Северодонецком. Попавших в плен во время боев летом 2022 года бойцов зверски расстреляли украинские военные.

- Хотим поделиться крайне важной новостью: установлены личности всех шестерых бойцов Народной милиции, поднятых полевой командой МРГ в районе поселка Боровское 14 марта 2023 года. Во многом это удалось сделать благодаря базе данных пропавших без вести, создаваемой в рамках деятельности Межведомственной рабочей группы, - сообщили в общественной организации "Не забудем! Не простим!", представители которой участвуют в деятельности МРГ.

Общественники поблагодарили за сотрудничество родственников и близких пропавших без вести защитников и группу по опознанию и захоронению военнослужащих.

- Этот случай как нельзя лучше демонстрирует необходимость структурированного подхода и межведомственного сотрудничества в организации поиска пропавших без вести и идентификации останков. Искренне скорбим вместе с родственниками и близкими погибших защитников Отечества. Вечная память и вечная слава бойцам, - добавили в организации.

14 марта подняли шесть останков военнослужащих ЛНР, которые были мобилизованы. Удалось установить личность одного – были обнаружены паспорт и военный билет, которые принадлежали уроженцу поселка Лозовский Славяносербского района.

- Считаем, безусловно, всех, кто здесь погибли, это наши герои, наши военнослужащие. Предположительно, по тем обстоятельствам, которые мы увидели буквально в яме, есть предположения, что их, стоявших на коленях, расстреляли военнослужащие Украины, эти звери: тела лежали вниз лицом, у многих были согнуты колени. По факту мы видим расстрел, дальше уже будут экспертизы, и мы будем уже более подробно исследовать все дела и устанавливать все обстоятельства гибели, - проинформировала советник Главы ЛНР, руководитель МРГ Анна Сорока.

Кроме того, в ходе первичного осмотра останков в затылочной области в черепах были обнаружены характерные для пулевых отверстия.

За ходом извлечения останков следили сотрудники Следственного комитета России, которые тщательно фиксировали все улики.

- В дальнейшем будет полностью дана правовая оценка этим событиям. Я думаю, что это пополнит уголовное дело по применению запрещенных средств и методов ведения войны, потому что сдавшийся или обезоруженный враг уже является безопасным лицом и в соответствии с международным гуманитарным правом ему запрещено наносить вред, - отметила руководитель МРГ.

Сотрудники Следственного комитета России зафиксировали все улики. Фото: ЛИЦ

Подполковник ВС России Андрей Тимохин рассказал, что защитники ЛНР попали в плен в ходе боев за пригороды Северодонецка.

- По данным местных жителей, попавшие в плен защитники ЛНР не согласились с условиями киевских националистов что-то там кричать или еще что-то, и их привели в посадку, тут была большая яма и их просто-напросто расстреляли и бросили туда, - сказал подполковник.

Он уточнил, что в дальнейшем на место расстрела пришли местные жители и, несмотря на угрозу минной опасности, установили на захоронении крест.

Ранее Анна Сорока сообщала, что с августа по декабрь 2022 года участники группы извлекли из стихийных захоронений на территории Северодонецкой агломерации останки 500 человек.

Уполномоченный по правам человека в Республике Виктория Сердюкова отмечала, что непрекращающиеся обстрелы городов Северодонецкой агломерации со стороны ВСУ осложняют извлечение из стихийных захоронений тел мирных жителей, погибших в результате агрессии Киева. По данным омбудсмена на 2 марта этого года, почти 3,2 тыс. мирных жителей ЛНР погибли с 2014 года в результате агрессии Киева, среди жертв - 57 детей.

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