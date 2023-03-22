Денис Пушилин о Хатынской трагедии: Именно этих палачей сегодня восхваляет киевский режим

Приспешники нацистов - бандеровские банды не пощадили ни стариков, ни женщин, ни детей. Фото: Телеграм руководителя Республики

22 марта 1943 года фашисты и их приспешники - бандеровские банды, - не щадя ни стариков, ни женщин, ни детей, убили 149 жителей белорусской деревни Хатынь. Особо зверствовал 118-й карательный батальон, сформированный из украинских националистов.

- Именно этих палачей сегодня восхваляет киевский режим, а украинские радикалы и неонацисты видят себя их преемниками. Украинские неонацисты, устроили новую Хатынь - Одесскую. Второго мая 2014 года в Доме профсоюзов были заживо сожжены русские люди. Убили их те, с кем мы продолжаем сражаться сегодня - последователи фашистской идеологии, - рассказал в своем телеграм-канале врио Главы ДНР Денис Пушилин.

Ради поддержания своего мнимого превосходства над другими нациями украинские националисты готовы на любые зверства. Жители Донбасса ощущают на себе это уже девять лет.

- Мы делаем и будем продолжать делать все возможное, чтобы прекратить распространение нацизма, - подчеркнул руководитель Республики.

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