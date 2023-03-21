Родителей подростков, избивших девочку в Макеевке, привлекли к ответственности

В социальных сетях распространилась видеозапись, на которой видно, как трое подростков избивают сверстницу и поджигают ей волосы зажигалкой. Фото: МВД ДНР

Подростков, избивших девочку в Макеевке, поставили на учет в полицию. Привлекли к ответственности и их родителей, а материалы про инцидент передали в Следственный комитет РФ. Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел ДНР.

- Девочки-подростки поставлены на учет в органы внутренних дел, родители несовершеннолетних, причастных к данному деянию, привлечены к административной ответственности за ненадлежащее выполнение родительских обязанностей. По данному факту проводится процессуальная проверка. Собранные материалы переданы в следственные органы СУ СК РФ по Республике, - заявили в ведомстве.

Напомним, в воскресенье 19 марта в интернете появились фото- и видеоматериалы, на которых девочки в Макеевке избивают сверстницу, в том числе ногами, после чего поджигают ей волосы и позируют перед камерами. Среди пользователей соцсетей это вызвало бурное обсуждение, абсолютное большинство ждало реакции от правоохранительных органов Республики.

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