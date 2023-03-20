Омбудсмен ДНР Дарья Морозова взяла на личный контроль расследование избиения девочки в Макеевке

Подростки избивали сверстницу, а потом поджигали ей волосы. Фото: Скриншот с видео потасовки

В воскресенье 19 марта в интернете появились фото- и видеоматериалы, на которых девочки в Макеевке избивают сверстницу, в том числе ногами, после чего поджигают ей волосы и позируют перед камерами. Среди пользователей соцсетей это вызвало бурное обсуждение, абсолютное большинство ждет реакции правоохранительных органов Республики.

РЕАКЦИЯ ПАРЛАМЕНТА

После произошедшего в Макеевке случая было экстренно собрано заседание Комитета Народного Совета ДНР по уголовному и административному законодательству.

- Подобного рода вопиющие случаи травли детей среди сверстников должны пресекаться максимально оперативно после выявления самого факта. В столь непростое время, когда младшее поколение должно быть сплоченным, оказывать поддержку и взаимопомощь, нет места для травли, издевательств и нарушения прав детей, - сказала председатель комитета Елена Шишкина.

ПРОКУРАТУРА ИНИЦИИРОВАЛА ПРОВЕРКУ

Уполномоченный по правам человека в ДНР Дарья Морозова сообщила, что прокуратура начала проверку по факту избиения несовершеннолетней.

- По поводу видео жестокого избиения и издевательств над девочкой группой подростков в Макеевке, которое вчера было распространено в сети Интернет. Прокуратурой Горняцкого района Макеевки инициирована проверка этого факта, проведение которой поручено сотрудникам Горняцкого райотдела полиции города, - отметила Дарья Васильевна, подчеркнув, что со своей стороны взяла ситуацию на личный контроль.

ОБРАЩЕНИЕ МЭРА К РОДИТЕЛЯМ

Мэр Макеевки Владислав Ключаров провел по этому поводу оперативное совещание, на котором поручил активизировать профилактическую работу по предотвращению насилия среди подростков. Макеевский градоначальник также призвал родителей поддержать педагогов в этом вопросе и поговорить с детьми о недопущении жестокости и насилия.

«РАНЕЕ В ПЛОХОМ ЗАМЕЧЕНЫ НЕ БЫЛИ»

А пока всех участников драки поставили на учет в секторе по делам несовершеннолетних. Били девочку и издевались над ней подростки возле гаражей недалеко от школы № 34, в которой учатся все участники потасовки. Вспышка агрессии вспыхнула в компании якобы из-за того, что пострадавшая ранее назвала семью одной из сверстниц неблагополучной.

- Дети нормальные – единственное, практически все воспитываются в семье без отца. Ни в чем плохом ранее замечены не были, - сказала в комментарии телеканалу «Оплот» директор школы № 34 города Макеевки Татьяна Чмых, пообещав пресечь повторение подобных ситуаций в корне.

Правозащитники говорят, что соответствующие санкции должны быть применены к родителям этих детей.

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