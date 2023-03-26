В ДНР олимпийский чемпион Вартерес Самургашев провел мастер-класс для юных борцов

Вартерес Самургашев возглавляет Федерацию спортивной борьбы Ростовской области, избран депутатом Заксобрания Ростовской области. Фото: vk.com/vvsamurgashev

Победитель Сиднейской олимпиады в дисциплине греко-римская борьба Вартерес Самургашев приехал в ДНР для проведения серии мастер-классов. Об этом сегодня ДАН сообщили в пресс-службе Министерства спорта и туризма Республики.

Первая встреча чемпиона состоялась сегодня в Снежном. На нее собрались более 100 юных спортсменов, были как местные, так и борцы из Донецка, Тореза, ряда других городов. Вначале Самургашев провел зарядку, затем организовал мастер-класс по броскам и другим приемам, которые применяются в греко-римской борьбе. Также он рассказал о своем спортивном пути. Завершилось мероприятие автограф-сессией.

Подобная встреча ожидается в Мариуполе.

Вартерес Самургашев родился в 1979 году в Ростове-на-Дону. На олимпийских играх в Сиднее победил действующего тогда олимпийского чемпиона поляка Влодзимежа Завадского, чемпиона мира и Европы турка Шерефа Эроглу, обладателя Кубка мира американца Кевина Брэкена, двукратного призера чемпионата Европы грузина Акакия Чачуа. В финале одолел тогдашнего олимпийского вице-чемпиона кубинца Хуана Луиса Марена. Кроме того, Самургашев — двукратный чемпион мира и Европы, а также шестикратный чемпион России.

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