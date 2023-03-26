Глава ДНР Денис Пушилин: Мы гордимся Россией и своим Президентом, с которым обязательно победим!

В декабре Владимир Путин обсудил с Денисом Пушилиным перспективы развития ДНР. Фото: АП РФ

Ровно 23 года назад россияне на всеобщих выборах впервые избрали Владимира Путина Президентом Российской Федерации. Об этом сегодня в своем телеграм-канале сообщил врио Главы ДНР Денис Пушилин.

- За эти годы Россия не просто отодвинулась от пропасти, к которой, казалось, неминуемо приближалась — избрание Владимира Путина стало началом возрождения нашего государства, - написал Пушилин.

Он отметил, что за прошедшее время побежден терроризм, в стране уничтожены центробежные тенденции, государству возвращен политический, финансовый и экономический суверенитеты. Владимир Путин инициировал национальные проекты и ряд важнейших государственных программ. Вся государственная машина нацелена на повышение уровня благосостояния граждан России.

- Особенно заметны эти значительные перемены из Донбасса, нам есть с чем сравнивать. И мы безмерно счастливы, что сбылась наша мечта: русские земли Донбасса вернулись в Россию, а жители Республики влились в единую семью ее народов, - заявил руководитель Республики.

Он подчеркнул, что сегодняшние вызовы Россия стойко переносит, потому что народ сплотился и поддерживает своего Президента.

- Наша страна благодаря позиции Владимира Путина на международной арене инициирует формирование справедливого безопасного многополярного мироустройства. И я уверен, что мы не только освободим Донецкую Народную Республику, а и достигнем всех целей специальной военной операции. Мы гордимся Россией и своим Президентом, с которым обязательно победим! – выразил уверенность Денис Пушилин.

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