Для бизнеса в Донбассе создадут специальные налоговые преференции

Для бизнеса в Донбассе будут созданы специальные налоговые преференции. АГ ДНР

Правительство РФ одобрило проект федерального закона о свободной экономической зоне (СЭЗ) в новых субъектах страны.

- Решения, принятые на заседании Правительства 24 марта 2023 года… Одобрить проект федерального закона «О свободной экономической зоне на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области» и внести его в Государственную Думу в установленном порядке, - говорится в сообщении на сайте Правительства.

Разработанный Правительством РФ документ регламентирует функционирование свободной экономической зоны и деятельность ее резидентов в новых регионах России. Законопроект предполагает, что этот режим СЭЗ будет действовать с 1 января 2024 года до 2050 года. Как пояснял председатель комитета Государственной Думы по экономической политике Максим Топилин, документ предполагает создание специальных налоговых преференций.

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