Порт Мариуполя включили в реестр морских портов России

Мариупольский порт – в зоне пристального внимания Росморречфлота. Фото: Администрация Главы ДНР

После освобождения Мариуполя от украинской оккупации Азовской море снова стало внутренним российским морем. Оно является не только местом транспортной логистики, пересечения многих торговых путей, но и обладает серьезным туристско-рекреационным потенциалом.

- Для нас это огромные возможности, в том числе и для привлечения инвестиций во многие сферы экономики. Сегодня нам нужны непосредственно тактические шаги, связанные с открытием морских ворот Донбасса, полноценным возобновлением функционала Мариупольского морского торгового порта как части воднотранспортной системы Юга России, - заявил на заседании коллегии Федерального агентства морского и речного транспорта и Общественного совета при Росморречфлоте врио Главы ДНР Денис Пушилин.

Денис Пушилин рассказал о перспективах развития Мариупольского морского торгового порта на заседании коллегии в Росморречфлоте

Денис Пушилин рассказал о перспективах развития Мариупольского морского торгового порта на заседании коллегии в Росморречфлоте. Фото: Администрация Главы ДНР

Он отметил, что для запуска порта на побережье Азовского моря и его включения в грузовое сообщение России необходимо комплексно решить ряд задач по переводу гидротехнических объектов в правовое поле Российской Федерации.

- Строительство Мариупольского торгового порта в XIX веке стало логическим продолжением бурного промышленного развития нашего региона. Уверен, что и сегодня развитие его потенциала, развитие водного транспорта приведет к значительному росту нашей промышленности, окажет положительное влияние на сферу торговли, восстановление предприятий, - отметил руководитель Республики.

Денис Пушилин рассказал о перспективах развития Мариупольского морского торгового порта на заседании коллегии в Росморречфлоте. Фото: Администрация Главы ДНР

Денис Пушилин выразил надежду, что общими усилиями при непосредственном участии профильных министерств и ведомств России Мариупольский морской торговый порт заработает на полную мощь, будет обеспечивать потребности сфер экономики и общества в транспортных услугах.

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