Общественный транспорт на некоторых маршрутах в ДНР стал ходить реже

Жителям тяжелее стало добираться Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Отрасль пассажирских перевозок в Донецкой Народной Республике испытывает кадровый голод. Жителям тяжелее стало добираться общественным транспортом.

- Остро стоят вопросы невозможности закрытия графиков по регулярным маршрутам как муниципального, так и межмуниципального сообщения ввиду отсутствия водительского состава, нехватки слесарей, механиков на автотранспортных предприятиях, - цитирует пресс-службу Министерства транспорта ДНР Донецкое агентство новостей.

Транспортные предприятия направляют в Минтранс письменные запросы о нехватке водительского состава. Большинство из них поступает из Донецка, Шахтерска, Снежного, Мариуполя, Макеевки, Енакиево, Тореза и Новоазовска.

Ранее Минтранс сообщал, что в Республике к 2026 году появятся больше сорока новых межмуниципальных маршрутов. Такое их количество чиновники запланировали открыть.

СПРАВКА «КП»

По данным Министерства транспорта ДНР, на сегодня маршрутная сеть региона охватывает 278 городских, 76 пригородных, 71 междугородных и 40 межрегиональных маршрутов, которые обслуживают порядка 500 перевозчиков. Муниципальный транспорт насчитывает 357 троллейбусов, 242 трамвая и 207 автобусов.

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