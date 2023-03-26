Жителям Северодонецка волонтеры привезли горячие обеды и фрукты

Жители Северодонецка получили борщ, гречку, яблоки, бананы, мандарины. Фото: Скриншот видно «Сыны Отечества»

Активисты общественной организации "Пища жизни. Донбасс" при поддержке военнослужащих 2-го армейского корпуса Минобороны РФ привезли жителям Северодонецка горячие обеды и фрукты. Об этом сообщил руководитель организации Андрей Яковлев.

- Привезли жителям Северодонецка гуманитарную помощь в виде горячего обеда - это борщ, гречка. Также привезли фрукты - яблоки, бананы, мандарины, - сказал Яковлев.

Доставка помощи в город была организована совместно с представителями межрегиональной благотворительной общественной организации "Пища жизни".

Кроме того, горожанам розданы топливные брикеты и подгузники для пожилых людей.

Напомним, Северодонецк был освобожден военнослужащими Народной милиции ЛНР и российской армии 25 июня прошлого года. В городе было повреждено около 90 процентов домов. Нормальная жизнь в городе до сих пор не восстановлена, хотя власти ЛНР и РФ прилагают большие усилия.

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