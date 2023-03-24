Донецк был обстрелян из чехословацкой РСЗО RM-70 Vampire

На месте обстрела работают эксперты Следственного комитета РФ Фото: Иван ЖИЛЯК

Не менее пяти частных домов были повреждены в Киевском районе Донецка в результате утреннего обстрела. В ряде случаев зафиксированы прямые попадания, вследствие чего загорелся один дом и погибла собака. Об этом с места события передает корреспондент «КП».

Сообщается, что последствия обстрела ликвидируют сотрудники МЧС ДНР. На месте также работают эксперты Следственного комитета РФ. По их словам, обстрел Киевского района был произведен противником из РСЗО RM-70 Vampire - на месте нашли фрагменты от соответствующих боеприпасов. Отметим, что это реактивная система залпового огня чехословацкого производства. Такие установки были переданы Украине в рамках военной помощи от запада в прошлом году.

Напомним, что сегодня утром украинские боевики обстреляли из РСЗО северную часть Донецка. Под ударом оказался Киевский район столицы Донецкой Народной Республики. Противник открыл огонь в 9:45 со стороны населенного пункта Ласточкино. Оттуда по Донецку были выпущены десять реактивных снарядов.

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