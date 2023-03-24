В Макеевке планируют провести масштабный ремонт системы канализации

На текущий год запланирован большой объем работ. Фото: ДАН

В Макеевке наметили масштабный ремонт системы канализации. В замене устаревшего оборудования поможет на правах шефского региона Ханты-Мансийский автономный округ - Югра. Об этом сообщили ДАН в администрации города.

Там уточнили, что на текущий год запланирована большая часть работ.

- По водоотведению предусмотрена замена канализационных коллекторов субъектами РФ - XMAO Югра: замена напорного и самотечного коллекторов, связывающих между собой КНС № 7 и КНС № 8, - пояснили в мэрии.

Сообщается также, что в городе хотят заменить две нитки протяженностью 1875 метров, а также участок напорного коллектора, ведущий от канализационной насосной станции № 7 к очистным сооружениям города. Это еще 4200 метров старых труб, которые требуют замены.

Напомним, ранее заявлялось, что в самом крупном микрорайоне Макеевки реконструируют водопровод. Система водоснабжения будет модернизирована.

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