Ситуация с водоснабжением постепенно меняется в лучшую сторону Фото: Татьяна ЧЕРНИКОВА

В самом крупном микрорайоне Макеевки реконструируют водопровод. Модернизация системы водоснабжения предусмотрена Программой по восстановлению города на 2023 год. Об этом сообщили ДАН в пресс-службе городской администрации.

Там уточнили, что планируется провести несколько видов работ.

- В первую очередь, по микрорайону Зеленый необходима замена кольцевого водопровода Д-400 мм, от которого запитаны потребители микрорайона, для чего необходима реализация проекта «Реконструкция водопровода Дн-400 мм от водопровода Д-1000 мм по улице Академической до BHC «Зеленый-1» протяженностью 2694 погонных метра, - рассказали в мэрии.

Сообщается также, что после этого специалисты планируют реконструировать напорный водопровод от насосной станции «Зеленый-3» по улице Лебедева. Для этого необходимо заменить водовод диаметром 400 мм и протяженностью 1160 метров.

Напомним, ранее сообщалось, что в ДНР формируют график подачи воды после ввода в апреле канала из реки Дон. Ситуация с водоснабжением в Республике постепенно меняется в лучшую сторону.

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