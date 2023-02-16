Виталий Хоценко: На круглосуточную подачу воды мы не выйдем, но точно будем давать каждый день

Для строительства водовода из реки Дон используются трубы Харцызского трубного завода. Фото: Скриншот видео ТГ/Хоценко

Водоснабжение в Донецкой Народной Республике с апреля перейдет на более расширенный график. Об этом на брифинге сообщил глава Правительства ДНР Виталий Хоценко.

Сейчас жителям Донецка, Макеевки и ряда других городов Республики подают воду раз в три дня. При этом подача ограничена по часам. Однако скоро ситуация изменится.

- На круглосуточную подачу воды мы не выйдем. Но точно будем давать каждый день. Скоро сформируем график, как это будет выглядеть, — рассказал Хоценко.

Он отметил, что ситуация с водоснабжением в Республике постепенно меняется в лучшую сторону.

- Как вы знаете, у нас строится водовод, к 1 апреля он должен быть запущен. Порядка 300 тысяч кубов воды ежесуточно придет в наш канал, и дальше, соответственно, по городам вода разойдется. Вообще необходимо около миллиона кубометров, это без мелиорации, без ничего — просто чтобы подавать в систему, в котельные, в дома и на производство. У нас будет примерно 450-500 тысяч кубометров каждые сутки, — добавил он.

Глава Правительства подчеркнул, что для круглосуточной подачи воды нужно полностью восстановить канал «Северский Донец-Донбасс».

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